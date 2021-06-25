Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti
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Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Haberler | 3. Sayfa

Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halinde freni boşalarak kayan ve 6 araç ile aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabilen tırın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halinde freni boşalarak kayan ve 6 araç ile aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabilen tırın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Gençlik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü 41 R 3603 plakalı tırın park edildikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi. Caddeyi savaş alanına çeviren tırın kayma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halinde kayan tırın, yol kenarındaki araç ve direklere çapma anı görünüyor.

Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti
Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti
Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti
Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk

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