Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti

Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halinde freni boşalarak kayan ve 6 araç ile aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabilen tırın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.