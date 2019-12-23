Park halinde kamyonetin motoru yandı
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Park halinde kamyonetin motoru yandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonetin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:09
Park halinde kamyonetin motoru yandı

merkez ilçesinde park halindeki kamyonetin motorunda çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ yolunda park halindeki kamyonette yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası büyümeden söndürülürken, kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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