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Park halinde bir anda yanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halinde bir anda yanmaya başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken bir anda yanmaya başlayan araçtaki yangın, güvenlik kameralarına yansıdı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken bir anda yanmaya başlayan araçtaki yangın, güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olarak süpermarket çalışanlarının müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarket önünde meydana geldi. Park halindeki 48 RC 863 plakalı araç park halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, aracın yanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde park halindeki aracın bir anda dumanlarla kaplanması ve yanması görülüyor. - MUĞLA

Park halinde bir anda yanmaya başladı

Park halinde bir anda yanmaya başladı

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