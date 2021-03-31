Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı

İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Haberler | 3. Sayfa

Park halinde bir anda alev aldı.

Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı

Aracının yandığını görünce evinden kovayla su taşıdı, komşuları da yardım etti

Motor kısmından çıkan yangınla baharat yüklü araç kullanılmaz hale geldi

BİLECİK - Bilecik'te park halinde iken aniden alev alan baharat yüklü araç kullanılamaz hale gelirken, sahibi alevleri söndürmek için kova kova su taşıdı.

Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde aracını park ederek evine giden Selçuk Acar, bir anda aracından alevlerin yükseldiği gördü. Evden kaptığı içi su dolu kovayla aracını söndürmeye inen Acar'a çevredeki komşuları da yardımcı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürürken, yangının motor kısmından çıktığı tespit edildi. Araç kullanılmaz hala gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı
Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı
Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı
Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Özlem Zengin Hayati Yazıcı Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 20:47:22. #1.14#
title