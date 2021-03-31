Bilecik'te park halindeki ticari araç alev aldı
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Bilecik'te park halindeki ticari araç alev aldı

Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te park halindeki ticari araç alev aldı

Bilecik'te park halinde bulunan ticari araçta çıkan yangın, aracı kullanılmaz hale getirdi.

Bilecik'te park halinde bulunan ticari araçta çıkan yangın, aracı kullanılmaz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde aracı park ederek evine giden Selçuk Acar, bir anda aracından alevlerin yükseldiği gördü.

Kendi imkanlarıyla aracındaki yangını söndürmeye çalışan Acar'a komşuları da yardım etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürürken, yangının motor kısmından çıktığı tespit edildi.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te park halindeki ticari araç alev aldı
Bilecik'te park halindeki ticari araç alev aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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