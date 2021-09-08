Park halinde araç yandı

Park halinde araç yandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halideki bir araç elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Park halinde araç yandı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halideki bir araç elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Aktan'a ait 10 D 3839 plakalı otomobil, sokakta park halindeyken elektrik aksamındaki bir arıza nedeniyle birden yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Yeniçağ