Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi - Haberler

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Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde park halindeki 67 ES 925 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında otomobilde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Otomobil, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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