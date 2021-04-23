Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar
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Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar

Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de umursamaz vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan parklarda vakit geçiriyor.

Eskişehir'de umursamaz vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan parklarda vakit geçiriyor.

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında Eskişehir'deki parklar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereğince kapatılmıştı. Kapatılan parkların girişlerine uyarı tabelaları asıldı. Fakat vatandaşlar bu tabelaları görmezden geldi. Uluönder mahallesinde bulunan bir parkın girişinde 'Parkımız ziyarete kapalıdır' yazısına aldırmayan vatandaşlar görüldü. Tabelanın yanından umursamazca geçerek parkta gezinti yapan vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar
Park girişindeki 'Kapalı' uyarısını umursamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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