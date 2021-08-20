Park ettikleri araçlarının plakalarını kapatanlara ceza

BOLU'da, park yasağı olan yerlerde EDS kameralarına yakalanıp ceza yememek için araçlarının önüne çeşitli eşyalar koyarak plakalarını kapatanlara 551 lira ceza kesildi.

BOLU'da, park yasağı olan yerlerde EDS kameralarına yakalanıp ceza yememek için araçlarının önüne çeşitli eşyalar koyarak plakalarını kapatanlara 551 lira ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları denetimlerde EDS park ihlal sistemlerinin olduğu kesimlerde zaman zaman bazı sürücülerin araçlarının plakalarını değişik materyallerle kapattığını, araçlarının plakasının okunmaması için plaka kısmının önüne malzemeler bıraktığını tespit etti.

Yapılan kontrollerde farklı sokaklarda araçlarının plakalarının önüne değişik malzemeler koyan 4 sürücüye 'tescil plakalarının okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak' maddesinden 551 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük