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Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın tüm camlarını kırarak ortadan kayboldu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın tüm camlarını kırarak ortadan kayboldu. Polisin telefonuyla olayı öğrenip aracın yanına gelen sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Sabah otoparkta meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 07 AUF 559 plakalı aracın şoförüne telefonla ulaşıp haber verdi. Olay yerine gelen ve aracına yapılan saldırı sonrası durumu gören araç sahibi gözlerine inanamadı. Aracın adeta hurdaya çevrildiği olay sonrası daha önce de tehdit edildiğini söyleyen Mustafa Keklikoğlu, "Benim dükkanım var, dükkanımın önüne araba koyuyorlar iş yaptırmamak için. Benden para istediler, şikayetçi oldum. Dükkanıma silah sıkmakla tehdit ettiler ve sonuç bu. Biz boyun bükmedik diye başımıza böyle şeyler geliyor" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. - ANTALYA

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

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