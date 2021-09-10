Park etmeye çalışan araca, otomobil çarptı, iki kişi yaralandı

Güngören'de yol kenarına park etmeye çalışan araca arkadan gelen otomobil çarptı.

Güngören'de yol kenarına park etmeye çalışan araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir marketin duvarına çarparak durabildi. İki kişinin yaralandığı feci kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Güngören Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. 34 YL 0466 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araç cadde üzerinde park etmek istedi. Bu sırada cadde de aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 VA 9582 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu duramayarak park etmek isteyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İBB aracı yol kenarında bulunan marketin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç yol kenarına park etmek isterken arkadan gelen araç hızla çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle savrularak marketin duvarına çarpıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı