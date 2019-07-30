PARK EDEREK SAKLANDILAR, KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

MALTEPE'de panelvan minibüsle polisten kaçan hırsızlar, aracı park ederek polisten saklandı. Yaklaşık 15 dakika park halindeki minibüste saklanan şüpheliler, daha sonra hareket ettikleri minibüsle kaçarken, kaza yapınca yakayı ele verdi. Şüphelilerin minibüsü park etmesi ve park ettikleri noktadan kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Maltepe Kani Paşa Caddesi üzerinde 8 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine vardığı zaman iki şüpheli panelvan bir minibüse binerek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler minibüsü bir yere park ederek polis ekiplerinden yaklaşık 15 dakika boyunca gizlendi. Daha sonra hareket eden minibüs Maltepe Malazgirt Caddesi'nde kaza yaptı. Bunun üzerine şüpheliler minibüsten inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Gökhan D. ve Ali D. yakalanarak gözaltına aldındı. Şüphelilerden Gökhan D.'nin 13 suçtan kaydının bulunduğu belirlenirken, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'Hırsızlık' suçlarından arandığı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 9 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Minibüsün park etmesi

-Polis araçlarının geçmesi

-Ekiplerin park halindeki minibüsü fark etmesi

-Minibüsün tekrar kaçması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul