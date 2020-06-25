Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı
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Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı

Afyon'un alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon, misafirlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen önlemleri ve ilgili yönetmelikleri en üst düzeyde uyguluyor.

Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı
25.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:25

Afyon'un alışveriş, buluşma ve eğlence noktası Park Afyon, misafirlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen önlemleri ve ilgili yönetmelikleri en üst düzeyde uyguluyor.

ECE Türkiye tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi'nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, misafirlerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için tüm önlemlerini alarak hizmet vermeye devam ediyor. Sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen önlemlerin ve ilgili yönetmeliklerin tamamına uygun şekilde hareket eden Park Afyon, temizlik ve güvenlik standartlarını en üst düzeyde tutuyor.

AVM'de aynı anda bulunabilecek kişi sayısını 5 bin 340, AVM'de kalış süresini ise 3 saatle sınırlandırdıklarını söyleyen Park Afyon Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Bayrak, "Önlemlerimiz AVM girişinde başlıyor. AVM ana girişlerinde istisnasız herkes için ateş ölçümü yapıyor, ne çalışanların ne de misafirlerimizin maskesiz girişine kesinlikle izin vermiyoruz. Girişlere hijyenik dezenfektasyon paspasları, el dezenfektanları yerleştirdik. Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyleri, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarını kurduğumuz hijyen timi ile sık sık dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her yarım saate bir yaptığımız anonslarla misafirlerimizi COVİD-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendiriyoruz. AVM iklimlendirmesini ise yüzde 100 taze hava ile sağlıyoruz. Mama sandalyesi ve tekerlekli sandalye hizmetlerimizi hijyen açısından geçici süreliğine durdurduk. Sadece engelli, yaşlı ve hamile ziyaretçilerimizin kullanımına sunduğumuz asansörlerin kullanımında, sosyal mesafeyi korumak amacıyla durulması gereken alanları, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirledik. Yemek katındaki masa ve sandalyeleri en fazla 2 kişinin oturabileceği şekilde düzenleyip masalara uyarı etiketleri uyguladık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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