Park'a "15 Temmuz" anısına pankart asıldı
Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla pankart asıldı.
14.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:00
Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla pankart asıldı.
Vodafone Park'taki pankartta "15 Temmuz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz..." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca pankartta 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına da yer verildi.
Kaynak: AA