- Parisli Modacı Stephane Rolland, 2017-2018 Sonbahar Kış Koleksiyonu tanıttı



PARİS - Fransız Modacı Stephane Rolland, Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında, 2017-2018/Sonbahar-Kış Koleksiyonunu tanıttı.

Fransız Modacı Stephane Rolland, yeni sezon için koleksiyonunu başkent Paris'in tarihi meydanı Bastille'deki opera binasında düzenlediği bir defilede tanıttı. Paris Haute Couture moda haftasında modacı Rolland'ın koleksiyonu ünlü mankenler tarafında moda severlerin beğenisine canlı müzik eşliğinde sunuldu.

Stephane Rolland, 2017-2018 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için hazırladığı birbirinden şık ve albenisi yüksek modellerle Parisli moda severleri kendine hayran bıraktı. Beyaz ve siyah renk ağırlıklı abiye kıyafetleri çağdaş bir tutarlılık biçiminde sundu. Defilenin sonlarına doğru Rolland'ın hazırladığı beyaz bir kıyafet içerisinde opera söyleyen bir sanatçı eşliğinde üzerinde payet çalışmaların yer aldığı bal sarısı renkli bir elbiseyle final yapan sanatçı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Roland, defile sonrası yaptığı açıklamada, "Moda değişimdir, yalnız tasarladığınız kıyafetleri değiştirenin yanı sıra tanıtımı da değiştirmeniz gerekiyor bazen" dedi.