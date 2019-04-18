Paris, Yemen'de Fransa Yapımı Silahların Kullanıldığı İddiasını Yalanladı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yemen'de devam eden iç savaşta Fransa yapımı silahların kullanıldığı iddiasını yalanladı.

Fransa'da bir radyo kanalının konu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Parly, "Benim bilgime göre, Fransız silahları Yemen'deki hiçbir çatışmada kullanılmadı. Fransız silahlarının Yemen'de sivillerin ölümüne yol açtığı sonucuna götürecek benim elimde hiçbir kanıt yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle