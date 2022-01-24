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Paris ve Berlin Ukrayna Krizi İçin Harekete Geçiyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk önerirken, AB de bir süredir ABD ve Rusya arasında yapılan müzakereleri Normandiya formatına (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) çekerek, Avrupa sınırında yaşanan Ukrayna krizinde birliğin sesini duyurmak için diplomatik faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk önerirken, AB de bir süredir ABD ve Rusya arasında yapılan müzakereleri Normandiya formatına (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) çekerek, Avrupa sınırında yaşanan Ukrayna krizinde birliğin sesini duyurmak için diplomatik faaliyetlerini sürdürüyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Ukrayna, Türkiye, Fransa, Rusya, Güncel, Haber

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