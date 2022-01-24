Paris ve Berlin Ukrayna Krizi İçin Harekete Geçiyor

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk önerirken, AB de bir süredir ABD ve Rusya arasında yapılan müzakereleri Normandiya formatına (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) çekerek, Avrupa sınırında yaşanan Ukrayna krizinde birliğin sesini duyurmak için diplomatik faaliyetlerini sürdürüyor.