Paris'ten İngiltere'ye Kovid-19 karantina zorunluluğuna "ayrımcı önlem" tepkisi

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'nin AB ülkelerinden gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılı yolculara karantina zorunluluğunu kaldırmasına Fransa'yı dahil etmemesini, "ayrımcı bir önlem" olarak yorumladı.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'nin AB ülkelerinden gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılı yolculara karantina zorunluluğunu kaldırmasına Fransa'yı dahil etmemesini, "ayrımcı bir önlem" olarak yorumladı.

Beaune, Fransız LCI kanalında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB ülkeleri ve ABD'den gelen Kovid-19 aşılarını tamamlamış kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdığını ancak Fransa'yı bu uygulamanın dışında bıraktığını hatırlattı.

Bu önlemi aşırı ve anlaşılamaz bulduğunu belirten Beaune, İngiltere'nin kararının bilimsel temeli olmadığını savundu.

Beaune, "Bu, Fransa'ya karşı ayrımcı bir önlem kararıdır, Delta varyantı nedeniyle bizden çok daha zor durumda olan ülkeler için bile karantina zorunluluğunu kaldırdılar." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Fransa'daki vakaların yüzde 5'ini oluşturan, virüsün Güney Afrika varyantı Beta'yı bahane ederek bu kararı aldığını söyleyen Beaune, ayrıca AB ülkeleri sınırlarını ABD'ye açsa da ABD'nin aynı şekilde karşılık vermemesini esefle karşıladıklarını dile getirdi.

İngiltere, pazartesi gününden itibaren Fransa hariç AB ülkeleri ile ABD'den gelen Kovid-19 aşılarını tamamlamış kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdığını duyurmuştu.

AB ülkeleri, aşı olmuş ya da negatif test sonucu sunan ABD'den gelen yolculara sınırlarını açarken, ABD, AB ülkeleri ile İngiltere ve İrlanda'dan gelenleri Mart 2020'den bu yana ülkeye almıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru