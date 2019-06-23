Paris'teki yangında 3 kişi öldü

PARİS'İN 11. semtinde sabaha karşı saat 05.00'te bir binada çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada yangına 200 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi. 1970-1980 yıllarında yapıldığı kaydedilen binada çıkan yangın, giriş katında sabah 05.00'te başlamış ve ekiplerin yoğun çabası sonucu ancak sabah 07.30 civarında kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekipleri sabah saat 09.00'da yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek yangın çıkan binanın yakınındaki evlerde oturanları tahliye etmişti.