Paris'teki ünlü kuyumcuya soygun şoku: 2 milyon euro'luk mücevher çalındı
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Paris'teki ünlü kuyumcuya soygun şoku: 2 milyon euro'luk mücevher çalındı

Paris'teki ünlü kuyumcuya soygun şoku: 2 milyon euro'luk mücevher çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 1780 yılında bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir silahlı soygunun hedefi oldu. Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet'e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı.

Soygunun yerel saatle 17.10'da gerçekleştiği aktarılırken, Paris Savcılığı soygunla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet'in Place Vendöme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon euroluk kayıp yaşanmıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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