Paris'teki 'Sarı Yelekliler' Eyleminde Yine Araçlar Yakıldı, Sokaklar Savaş Alanına Döndü

Fransa'da başlayan 'sarı yelekliler' eylemi bu akşam da devam etti. Başkent Paris'te yine araçlar yakıldı, güvenlik güçleri olaylara müdahale etti.

Paris'te 17 Kasım'da başlayan ve akaryakıt fiyatlarındaki artış ile yaşam şartlarındaki zorluğu protesto eden 'sarı yelekliler' eylemi, Belçika ve Hollanda'ya da sıçramıştı.

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Paris'teki eylemlerden görüntüler