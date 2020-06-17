Paris'teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı
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Paris'teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı

Paris'teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı Toplam 32 kişi tutuklandı Fransa'da sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdiği protestoda tansiyon yükseliyor.

17.06.2020 00:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:16

Paris'teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı

Toplam 32 kişi tutuklandı

PARİS - Fransa'da sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdiği protestoda tansiyon yükseliyor. Fransız polisi, kamu mallarına zarar veren yaklaşık 300 kişilik maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti, 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli yerlerinden biri olan Invalides Meydanı'nda doktorlar, hemşireler ve bakıcıların hükümete karşı gerçekleştirdiği protestolarda tansiyon yükseldi. Gösterilere siyah maskeli bir grubun katılmasıyla gerginlik yaşandı. Protestolarda sağlık çalışanlarına sert müdahalelerde bulunan polis, maskeli gruba da müdahale etti. Fransız polisi, kamu mallarına zarar veren ve çöp konteynerlerini yakan yaklaşık 300 kişilik gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, protestolarda 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Paris Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 18 bin sağlık çalışanının katıldığı eyleme doktor görünümlü birçok Antifa üyesinin sızdığı ve eylemin tansiyonunun yükseltildiği bildirildi.

Öte yandan Fransa'da sağlık çalışanları yetersiz çalışma koşulları ve maaşların iyileştirilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Meclis arasında belirlenen güzergah üzerinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Fransız Komünist Partisi üyeleri, çeşitli sendikalar, Sarı Yelekliler ve anti kapitalist yanlısı gruplar da destek verdi. Sağlık çalışanları hastanelerde ihtiyaç olan malzeme yetersizliğine, çalışma sürelerinin fazla olmasına ve buna karşın maaşlarının çok düşük olmasına tepkili. Çalışanlar, hükümetten bir kez daha çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Paris'teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı

Kaynak: İHA

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