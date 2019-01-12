Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamadan yaralı kurtulan bir vatandaş hemen sonrasında kamerasını kayda girdi ve yaşanan dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Kaynak: DHA