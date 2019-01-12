Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti.

Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamadan yaralı kurtulan bir vatandaş hemen sonrasında kamerasını kayda girdi ve yaşanan dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

Kaynak: DHA
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