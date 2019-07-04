Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu

Fransız mahkemesi, Paris ve çevresinde hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz kalındığı için devletin sorumlu olduğuna hükmetti.

Paris İdare Mahkemesi, Paris ve çevresindeki hava kirliliği nedeniyle solunum hastalıklarına yakalanan 3 kişinin, devlete karşı açtığı dava hakkında kararını verdi.

Başkent ve çevresindeki hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz kalındığını, devletin de bundan sorumlu olduğunu belirten mahkeme, davacıların tazminat talebini ise reddeti.

Söz konusu dava 2 yıl önce açılmıştı

Paris'te 20 yıldan fazla yaşayan 3 kişi, yakalandıkları solunum hastalıklarının hava kirliliğinden kaynaklandığını gerekçe göstererek, 2 yıl önce devlete karşı dava açmıştı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığına bağlı bir birim tarafından yapılan araştırmaya göre hava kirliliği ülkede her yıl 48 bin erken ölüme neden oluyor.

Geçen hafta da Paris'in banliyösü Montreuil'de mahkeme, 2012-2016 döneminde Paris ve çevresindeki hava kirliliği nedeniyle bronşit hastalığına yakalanan ve astım atakları yaşayan 52 yaşındaki kadın ile 16 yaşındaki kızının, devlete karşı açtığı davada, hava kirliliği konusunda alınan yetersiz önlemlerden devletin sorumlu olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA