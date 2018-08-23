Paris'teki Bıçaklı Saldırı Aile İçi Katliam Çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in Yvelines bölgesi Trappes şehrinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırının aile için katliam olduğu belirlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Yvelines bölgesi Trappes şehrinde, bu sabah Kamel S. isimli bıçaklı şahıs sokakta annesi ve kız kardeşine saldırdı. Saldırıda anne ve kızı hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yerel saatle 10.00 civarında Trappes şehrinin Camille Claudel sokağında 3 kişiye saldıran şahıs, daha sonra bir eve girerek saklandı. Olay yerine varan Fransız polisi evi kuşatarak saldırganı yerel saatle 11.30'da etkisiz hale getirdi.

Saldırganın 1982 doğumlu bir otobüs şoförü olduğu bilinirken 2016 yılından bu yana radikal İslamcı görüşleri ile polis ekipleri tarafından tanınıyordu. Saldırıdan dakikalar sonra terör örgütü DEAŞ, propaganda organı Amaq aracığıyla saldırıyı üstlenirken, Paris savcısının olayı incelemesi ve terörle mücadele birimine vermemesi dikkatleri çekti. Fransız polisine yakın kaynaklar, yetkililerin saldırının bir aile anlaşmazlığı üzerine gerçekleştiği kanaati üzerinde olduklarına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb öğle saatlerinde basın karşısına çıkarak saldırının herhangi bir terör örgütünün talimatı üzerine gerçekleşmesinden çok, şahısın psikiyatrik sorunları nedeniyle olduğunu düşündüklerini açıkladı. Öte yandan Gerard Collomb Fransız polis ekiplerinin olay karşısında hızlıca seferber olmalarını tebrik etti. - PARİS