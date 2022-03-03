Paris'teki balmumu müzesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in heykelini kaldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paris'teki balmumu müzesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in heykelini kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Paris'teki balmumu müzesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in heykelini kaldırdı

Paris'teki Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzede sergilenen balmumu heykelini kaldırdı.

Paris'teki Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzede sergilenen balmumu heykelini kaldırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına kamuoyunun tepkisi sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in balmumu heykelinin kaldırıldığını açıkladı. Müze, heykelin kaldırılma kararının bazı ziyaretçilerin heykele saldırması sonucu alındığını bildirdi. Grevin Müzesi yönetimi, kaldırılan heykelin yerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin heykelinin yerleştirilmesinin planladığını belirterek, "Belki de kahramanca tepki veren Devlet Başkanı Zelenskiy onun yerini alacak" ifadelerini kullandı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Paris, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son Dakika Haberleri

title