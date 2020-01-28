Paris'te yüzlerce kişinin yaşadığı göçmen kampına polis müdahalesi
Fransız polisi başkent Paris'in Aubervilliers çıkışında bulunan göçmen kampını tahliye etti. Valiliğin verdiği sayılara göre 900 ila bin 800 göçmen, son haftalarda çevre yolunun kenarında bir gecekondu mahallesi haline gelen kampta yaşıyordu.
28.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:01
Fransız polisi, başkent Paris'in Aubervilliers çıkışında bulunan göçmen kampını tahliye etti.
Polis salı sabahı, 19. bölge çıkışındaki yüzlerce göçmenin yaşadığı kampı, geniş çaplı bir operasyonla müdahale ederek boşalttı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com