Paris'te Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri İki Katına Çıkarıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te polis güvenlik önlemlerini iki katına çıkardı. Sarı Yeleklilerin, 31 Aralık akşamı yeni yılı karşılamak üzere başkent Paris'in ünlü caddesi Champs-Elysees'ye geleceklerini açıklamasının üzerine güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan taşkınlığı bilen güvenlik güçleri, bu yıl ki kutlamalarda Sarı Yeleklilerin de Champs-Elysees Caddesi'ne geleceklerini açıklamasının üzerine güvenlik önlemini iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Yeni yılı karşılamaya iki gün kala bir grup Sarı Yeleklinin bugün öğleden sonra Champs-Elysees caddesine inmesi üzerine, cadde ve çevresindeki sokaklar dahil polis tarafından çevrelendi. Paris Emniyet Müdürlüğü, Sarı yeleklilerin gösteri düzenleyeceği ve yılbaşı kutlamalarının yapılacağı gecede, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi ve Eyfel Kulesi çevresinde güvenlik önlemlerini şimdiden arttırdığı görüldü.

Polis, Paris'in bazı cadde ve bulvarlarının belirli bir saatten sonra trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ayrıca Paris Emniyet Müdürlüğü, ülkede terör eylemlerinin devam ettiğini belirtti. Polis, vatandaşların kalabalık yerlerde sahipsiz bırakılan çanta veya benzeri eşyalar konusunda polisi haberdar etmesinin insani bir görev olduğunu kaydetti. Milyonlarca turistin yılbaşı kutlamaları için geldiği başkent Paris'te, mutlaka tarihi ünlü Champs-Elysees'e uğrayacakları için Sarı Yeleklilerin eylemlerini yine bu cadde üzerinden gerçekleştirip dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Protestolar nedeniyle Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazalar tahrip edilip yağmalama endişesiyle son haftalarda vitrinlerini tahta perdelerle kapatmıştı. Birden çok mağazanın aynı şekilde vitrinlerini tahta perdeyle kapalı tuttuğu görüldü. Polis, olası bir olay çıkacağı düşüncesiyle gençler üzerinde sıkı üst ve sırt çantası araması yapıyor. - PARİS

Kaynak: İHA