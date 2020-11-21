- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
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- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır

21.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:06

- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl Paris yeni yıl kutlamalarına hazır Fransa'nın başkenti Paris'te büyük mağazalar, korona virüs salgınına rağmen vitrinlerini birbirinden ilginç animasyon gösterileriyle yeni yıla hazırladı.

- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl

Paris yeni yıl kutlamalarına hazır

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te büyük mağazalar, korona virüs salgınına rağmen vitrinlerini birbirinden ilginç animasyon gösterileriyle yeni yıla hazırladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geleneksel olarak her yılbaşı öncesi kutlama hazırlığı yapan büyük mağazalar vitrinlerini süslemeye başladı. Vitrinler öncelikle çocuklara yönelik hazırlanılarak aydınlatıldı. Ancak geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mağazaların önlerinde kalabalık oluşmadı. Salgına rağmen mağaza yetkilileri yeni yıl kutlamaları için vitrinlerini süslemeyi ihmal etmedi. Mağazalar kapalı da olsa az sayıda kişinin vitrinlere yöneldiği görüldü.

Paris Belediyesi ise her yıl yeni yıl kutlamaları için aydınlattığı ünlü Champs-Elysees Caddesinde bu yıl hazırlık yapmadı. Belediye bu yıl Champs-Elysees Caddesinin arka kısmında ünlü moda evlerinin merkezinin bulunduğu Montaigne Caddesini ağaca asılan dekorlarla aydınlattı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ülkede, 1 Aralık'tan sonra mağazaların açılıp açılmayacağı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapacağı ulusa sesleniş konuşması sonrası belli olacak.

- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır
- Paris'te vitrinler salgına rağmen yeni yıl öncesinde ışıl ışıl- Paris yeni yıl kutlamalarına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

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