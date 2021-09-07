Paris'te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı
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Paris'te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı

Paris'te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı soyguncular, dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazasından 10 milyon euro değerinde mücevheri çaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı soyguncular, dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazasından 10 milyon euro değerinde mücevheri çaldı.

Fransa'da silahlı soyguncular kuyumcuları hedef almaya devam ediyor. Başkent Paris'te bulunan Place Vendome'daki dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazası silahlı kişiler tarafından soyuldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların 10 milyon euro değerinde mücevheri çalarak, bir araba ve iki scooter ile kaçtığı aktarıldı. Polis, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken, bir şüphelinin bacağından vurularak, diğerinin ise kısa mesafede bulunan bir otoparkta yakalandığını aktardı. Soyguncuların kullandığı arabanın ise terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirirken, soyguna 4 kişinin karıştığı tahmin ediliyor.

TEMMUZ AYINDA İKİ KUYUMCU DAHA SOYULMUŞTU

Geçtiğimiz temmuz ayında Paris'te 72 saat içinde iki kuyumcu soyulmuştu. 27 Temmuz'da Champs-Elysees yakınlarındaki bir Chaumet kuyumcusundan yaklaşık 2 milyon euro değerinde mücevher çalınmıştı. Chaumet soygunundan üç gün sonra ise şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz taşıyan iki soyguncu, Dinh Van mağazasından 400 bin euro değerinde mücevher çalmıştı.

(Melike Yazır/İHA)

Paris'te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı
Paris'te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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