Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etmek ve Ukrayna'yı desteklemek amaçlı gösteri düzenlendi.

Aralarında Ukraynalıların da olduğu yüzlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etti.

Ellerinde "Savaşı durdurun", "Putin'i durdurun", "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık Ukrayna'ya destek sloganları attı.

"Avrupa ve Fransa'yı etkileyecek"

Fransa'da okuyan Ukraynalı üniversite öğrencisi Nataliia Kyselova, Rusya müdahalesi sonrası ülkesinin durumuna ilişkin AA muhabirine düşüncelerini paylaştı.

Ailesinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşadığını belirten Kyselova, onların durumu hakkında çok endişeli olduğunu söyledi.

Kyselova, Ukrayna'nın maruz kaldığı askeri müdahale için "2022'de bir dünya trajedisi" ifadelerini kullanarak, "Avrupa ve Fransa'yı da etkileyecektir." dedi.