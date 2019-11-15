Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek
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Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

15.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:02
Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek

'nın başkenti 'te 9 'ta Fransa, Almanya, ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alınacağı zirvenin 9 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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