Paris'te Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek
Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.
Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.
Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alınacağı zirvenin 9 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.
Zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı kaydedildi.