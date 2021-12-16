Paris'te Tesla 3 Model Taksilerin Kullanımı Durduruldu - Haberler
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Paris'te Tesla 3 Model Taksilerin Kullanımı Durduruldu

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Fransa'nın başkenti Paris'te taksi firması G7'ye ait Tesla 3 model araç kazaya karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te taksi firması G7'ye ait Tesla 3 model araç kazaya karıştı. G7 yönetimi, kazanın ardından şirket bünyesindeki 37 adet Tesla 3 model aracın kullanımını durdurdu. Kazada, sürücünün aile fertleri dahil 10 kişi yaralandı

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