Paris'te Tesla 3 Model Taksilerin Kullanımı Durduruldu
Fransa'nın başkenti Paris'te taksi firması G7'ye ait Tesla 3 model araç kazaya karıştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te taksi firması G7'ye ait Tesla 3 model araç kazaya karıştı. G7 yönetimi, kazanın ardından şirket bünyesindeki 37 adet Tesla 3 model aracın kullanımını durdurdu. Kazada, sürücünün aile fertleri dahil 10 kişi yaralandı
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Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli...
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