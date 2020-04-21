Paris'te sokakların temizliğinde kullanılan suda koronavirüs izlerine rastlandı Fransa'nın başkenti Paris'te kent yetkilileri, sokak temizliği ya da park ve bahçeleri sulamak gibi ihtiyaçlarda kullanılan ve içme suyu olmayan suda 'koronavirüs izleri' bulunduğunu bildirdi

Fransa'nın başkenti Paris'te kent yetkilileri, sokak temizliği ya da park ve bahçeleri sulamak gibi ihtiyaçlarda kullanılan ve içme suyu olmayan suda 'koronavirüs izleri' bulunduğunu bildirdi. Paris su otoritesine bağlı birimler kent genelinde 27 farklı noktadan alınan örnekleri laboratuvar ortamında inceledi ve örneklerin 4'ünde koronavirüs izine rastlandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com