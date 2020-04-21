Paris'te sokakların temizliğinde kullanılan suda koronavirüs izlerine rastlandı
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Fransa, Paris, Dünya

Paris'te sokakların temizliğinde kullanılan suda koronavirüs izlerine rastlandı

Fransa'nın başkenti Paris'te kent yetkilileri, sokak temizliği ya da park ve bahçeleri sulamak gibi ihtiyaçlarda kullanılan ve içme suyu olmayan suda 'koronavirüs izleri' bulunduğunu bildirdi

21.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:39
Paris'te sokakların temizliğinde kullanılan suda koronavirüs izlerine rastlandı

Fransa'nın başkenti Paris'te kent yetkilileri, sokak temizliği ya da park ve bahçeleri sulamak gibi ihtiyaçlarda kullanılan ve içme suyu olmayan suda 'koronavirüs izleri' bulunduğunu bildirdi.

Paris su otoritesine bağlı birimler kent genelinde 27 farklı noktadan alınan örnekleri laboratuvar ortamında inceledi ve örneklerin 4'ünde koronavirüs izine rastlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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