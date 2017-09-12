Farnsa'da Macron'a Karşı İlk Protesto! Paris Sokakları Karıştı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a karşı ilk protesto gösterilerinde başkent Paris sokakları karıştı. Binlerce işçi yeni işçi reformunu protesto etmek için sokaklara inip polisle çatıştı.
Fransa'da binlerce kişi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işçi reformlarını protesto etti.
GÖSTERİCİLERLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Gösteriler ülkenin çeşitli şehirlerinde Genel İşçi Federasyonu Sendikası tarafından organize edildi. Sendika, ülke genelinde 180 gösterinin düzenlendiğini açıkladı. Polis Lyon kentinde protestocuların yolunu kesmek isteyince, göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı.
MACRON'A İLK PROTESTO
Paris'te tren seferleri azatılırken, şehirer arası tren seferleri normal olarak sürdürüldü. Öte yandan, göreve geldikten sonra ilk kez protesto gösterileriyle karşılan Macron ise Irma kasırgasının yıkımını görmek için Karayipler'deki St Martin ve St Barts adalarını ziyaret etti.