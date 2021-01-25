Soğuktan korunmak için kendilerini okula kapatan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi

Aracın gidişi Paris'te soğuktan korunmak için okula sığınan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi PARİS (AA ) - Fransa'nın başkenti Paris'te, soğuktan korunmak amacıyla kendilerini bir okula kapatan göçmen ve mülteciler, kalıcı sığınma yerlerine nakledildi.