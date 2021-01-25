Soğuktan korunmak için kendilerini okula kapatan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi
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Soğuktan korunmak için kendilerini okula kapatan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi

25.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:33

Aracın gidişi Paris'te soğuktan korunmak için okula sığınan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi PARİS (AA ) - Fransa'nın başkenti Paris'te, soğuktan korunmak amacıyla kendilerini bir okula kapatan göçmen ve mülteciler, kalıcı sığınma yerlerine nakledildi.

Aracın gidişi Paris'te soğuktan korunmak için okula sığınan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi

PARİS (AA ) - Fransa'nın başkenti Paris'te, soğuktan korunmak amacıyla kendilerini bir okula kapatan göçmen ve mülteciler, kalıcı sığınma yerlerine nakledildi.

İnsani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının, Paris'in 16. bölgesindeki Erlanger Caddesi'nde bulunan kullanılmayan anaokuluna sığınan göçmen ve mültecileri gündeme getirmesinin ardından Paris Belediyesi harekete geçti.

Göçmenler, belediye tarafından önce iki spor salonuna ardından akşam saatlerinde kalıcı sığınma yerlerine götürüldü.

Ütopya 56 adlı insani yardım kuruluşu, mültecileri gündeme taşımış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Paris Valiliğine "temel haklara saygılı bir göçmen kabul politikasının yürürlüğe sokulması" çağrısında bulunmuştu.

Soğuktan korunmak için kendilerini okula kapatan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi
Soğuktan korunmak için kendilerini okula kapatan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi
Soğuktan korunmak için kendilerini okula kapatan göçmenler kalıcı sığınma yerlerine tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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