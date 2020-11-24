Paris'te sığınmacıların tahliyesindeki "şoke edici" polis şiddetine soruşturma
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Paris'te sığınmacıların tahliyesindeki "şoke edici" polis şiddetine soruşturma

24.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:36
Paris'te sığınmacıların tahliyesindeki

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkent Paris'in göbeğinde dün gece çadırlarından yaka paça çıkarılarak dışarı atılan sığınmacılara yönelik polis şiddetine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve görüntülerin "şoke edici" olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkent Paris'in göbeğinde dün gece çadırlarından yaka paça çıkarılarak dışarı atılan sığınmacılara yönelik polis şiddetine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve görüntülerin "şoke edici" olduğunu belirtti.

Darmanin, Twitter hesabından, Republique Meydanı'nda kurdukları tek kişilik çadırlarda konaklamak isteyen çoğu Afgan 500'e yakın sığınmacıya polisin uyguladığı şiddet görüntülerine ilişkin kendisine rapor sunulduğunu açıkladı.

Raporda, Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) bağlı güvenlik güçlerinin sığınmacılara müdahalede bulunmalarına ilişkin kabul edilemez gerçeklerin yer aldığını kaydeden Darmanin, "IGPN'ye kamuoyuna açıklanmak üzere savunmalarını iletmeleri için 48 saat süre tanıdım." ifadesini kullandı.

"Şoke edici görüntüler"

Darmanin, sığınmacı kampının dağıtılması sırasında basına yansıyan polis şiddeti görüntülerini şoke edici olarak nitelendirdi.

Diğer yandan Paris'in ortasında polisin göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu ve bu anları kayda alan gazetecilere şiddet uyguladığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülere ilişkin Fransa'da dün geceden bu yana yoğun tartışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı'nın istifası istendi

Avrupa başta olmak üzere 45 ülkede 320 binden fazla gazetecinin kayıtlı olduğu Brüksel merkezli Avrupa Birliği Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Ricardo Gutierez olayı kınadı.

Gutierez, Twitter'dan, bir gazetecinin "aynı akşam kameralara takılan bir polise ait 3 farklı şiddet görüntüsü" tweetini alıntılayarak "Bir İçişleri Bakanı söz verdiği cezasızlık politikasıyla polisi şiddete teşvik ederek sözünü tuttu. Darmanin istifa etmeli." paylaşımını yaptı.???????

Paylaşımın altına birçok gazeteci, aktivist ve tanınmış kişi sığınmacılara desteklerini ifade ederek olayı kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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