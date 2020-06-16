Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale
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Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, sendikaların organize ettiği protestolarda aldıkları düşük ücreti protesto etti.

Paris'te sağlık çalışanlarının protestosunda polisten biber gazıyla müdahale
16.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:16

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, sendikaların organize ettiği protestolarda aldıkları düşük ücreti protesto etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları düşük maaş aldıkları, koronavirüs (Covid-19) salgını süresince hastanelerde yetersiz ekipman olmasını ve çalışan yetersizliği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenliyor. Kentte sendikalar tarafından izinsiz organize edilen protestolarda polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin kırmızı bir otomobili yan döndürdükleri ve polisin önüne barikat kurdukları görüldü.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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