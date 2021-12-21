Paris'te rehine krizi: Bir rehine özgürlüğüne kavuştu
Paris'in 12. bölgesindeki Rue d'Aligre'de mağazada rehin alınan iki kadından biri saat 22.00'den kısa bir süre önce serbest bırakıldı.
Paris'in 12. bölgesindeki Rue d'Aligre'de mağazada rehin alınan iki kadından biri saat 22.00'den kısa bir süre önce serbest bırakıldı. Kadının sağlığının iyi olduğu bildirildi.
50'li yaşlarında bir adamın bıçakla iki kadını rehin aldığı Paris'in 12. Bölgesindeki mağazadan bir rehin kurtuldu.
Bazı kaynaklara göre, bıçaklı zanlının kimliği belirlendi ve psikiyatrik bir geçmişi tespit edildi.
Terör saldırısı olma ihtimalinin ekarte edildiği öğrenildi
Öte yandan hala devam eden müzakereleri kolaylaştırmak için geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. - PARİS
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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