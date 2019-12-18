Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti
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Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldiView on euronews.

18.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:18

'nın başkenti 'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı 'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti
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