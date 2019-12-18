: Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti

18.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:18

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldiView on euronews

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