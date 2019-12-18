Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti
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Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldi

18.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:12
Paris'te protestolar sırasında yanan motora itfaiye ekipleri müdahale etti

'nın başkenti 'te, itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı 'un emeklilik reformuna karşı protestolarda yakılan bir motosikleti söndürmek için olay yerine geldi.


Polis, protestocu kalabalık ve itfaiye ekipleri arasında koruma duvarı oluşturarak yangına müdahale edilmesini sağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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