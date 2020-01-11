Paris'te protestolar şiddete dönüştü, hükümet emeklilik yaşı için geri adım attı

11.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:22

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformu kapsamında tam emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi planı üzerinde geri adım sinyalleri verdi.



İşçilerin emeklilikte tam maaş alabilmek için 64 yaşına kadar çalışmasını öngören plan, emeklilik reformu içerisinde en çok tartışılan maddelerden biri olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle