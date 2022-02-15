Paris'te Protestoculara Polisten Sert Müdahale - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paris'te Protestoculara Polisten Sert Müdahale

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Fransa'nın başkenti Paris'te COVID-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestoya polisten sert müdahale geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te COVID-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestoya polisten sert müdahale geldi. Protestolarda 54 kişi gözaltına alındı, 337 kişiye para cezası kesildi. Ülke genelinde düzenlenen protestolara toplamda 30 binden fazla kişi katıldı. Protestocular arasında, pandemi öncesinde aylar süren hükümet karşıtı protestolar düzenleyen Sarı Yelekliler'in de olduğu dikkat çekti. Fransa'da pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında, restoran, kafe ve müze gibi yerlere aşı belgesi gösterilmeden girilemiyor

DailyMotion.com - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Para Cezası, Fransa, Paris, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title