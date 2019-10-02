Paris'te polisler gösteri düzenledi

02.10.2019 19:38

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis çalışma koşullarını protesto etti.

Polis sendikalarının çağrısıyla Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan binlerce polis, Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

Çalışma koşullarını protesto eden polisler, hükümetten bu konuda adım atmasını beklediklerini belirtti.

Polisler, hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişikliklere de tepki gösterdi.

Polis sendikası Alliance'ın Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, basına yaptığı açıklamada, bu gösterinin bir başarı olduğunu belirterek, "Bu gösteri cumhurbaşkanlığına ve hükümete sert bir uyarıdır. Şimdi onlardan somut adımlar bekliyoruz." dedi.

Gösteriye katılarak kısa süreli gerginlik yaşanmasına neden olan sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet de amacının, polisin protestoculara şiddet uyguladığını hatırlatmak olduğunu kaydetti.

Fransa'da ocak ayından bu yana çalışma koşullarından doğan sorunlar nedeniyle 52 polisin intihar ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA