Paris'te polis vatandaşa sokak ortasında dayak attı

13.09.2019 16:00

Fransa'nın başkenti Paris'e bağlı Sevran semtinde bir polis memurunun bir sivile yönelik saldırı anını gösteren videonun ortaya çıkması üzerine, söz konusu polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Kararı protesto eden yüzlerce polis bölge karakolu önünde toplanarak meslektaşlarına destek verdi.



Çarşamba akşamı saat 7 civarında yaşanan olayda 34 yaşındaki Lamine Ba adlı belediye görevlisinin aracı polis tarafından durduruldu. Araç önünde polis memuruyla Ba arasında bir tartışma yaşanırken olay, etrafta bulunan biri tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Euronews.com'da Görüntüle