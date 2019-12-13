Paris'te polis memurlarına bıçaklı saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te, bıçaklı bir saldırgan devriye gezen 3 polis memuruna saldırı girişiminde bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te, bıçaklı bir saldırgan devriye gezen 3 polis memuruna saldırı girişiminde bulundu.
TSİ 12.00 sıralarında Paris'in finans bölgesi La Défense'de yaşanan olayda bıçaklı saldırgan, devriye görevinde bulunan 3 polis memurunun üzerine doğru yürüyerek polisi tehdit etti. Polis, uyarılarını dinlemeyen saldırgana 5 el ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.
Saldırganın üzerinde kimlik bulunamadı. - PARİS