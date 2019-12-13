Paris'te polis memurlarına bıçaklı saldırı
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Paris'te polis memurlarına bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te, bıçaklı bir saldırgan devriye gezen 3 polis memuruna saldırı girişiminde bulundu.

13.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:59
Paris'te polis memurlarına bıçaklı saldırı

'nın başkenti 'te, bıçaklı bir saldırgan devriye gezen 3 polis memuruna saldırı girişiminde bulundu.


TSİ 12.00 sıralarında Paris'in finans bölgesi La Défense'de yaşanan olayda bıçaklı saldırgan, devriye görevinde bulunan 3 polis memurunun üzerine doğru yürüyerek polisi tehdit etti. Polis, uyarılarını dinlemeyen saldırgana 5 el ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.


Saldırganın üzerinde kimlik bulunamadı. - PARİS

Kaynak: İHA
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