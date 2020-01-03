Paris'te polis 'iki kişiyi bıçaklayıp öldüren' saldırganı vurdu
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında, çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir parkta çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.
Saldırganın Hautes-Bruyères State Parkı'nda bıçakladığı dört kişiden ikisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Polisin, Paris'in 7 kilometre güneyindeki Villejuif'te düzenlenen saldırı sonrası kaçan saldırganı vurarak öldürdüğü açıklandı.
Öldürülen kişinin giydiği yelekte patlayıcı olduğu yolundaki haberler ise henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.
Polis halka Hautes-Bruyères State Parkı'na yaklaşmamaları çağrısı yaptı.