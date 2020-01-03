Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu
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BBC

Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında, çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

03.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:10
Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu

'nın başkenti yakınlarında bir parkta çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi, tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırganın Hautes-Bruyères State Parkı'nda bıçakladığı dört kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğer bir kişinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Polisin, Paris'in 7 kilometre güneyindeki Villejuif'te düzenlenen saldırı sonrası kaçan saldırganı vurarak öldürdüğü açıklandı.

Öldürülen kişinin giydiği yelekte patlayıcı olduğu yolundaki haberler ise henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Polis halka Hautes-Bruyères State Parkı'na yaklaşmamaları çağrısı yaptı.

BBC
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