Paris'te patlama mı oldu? Fransa polisi açıkladı!

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlamanın meydana geldiği ve sesin tüm kentte hatta çevre banliyölerde duyulduğu belirtildi. Paris'te patlama mı oldu? İlk açıklama Fransa polisinden geldi.