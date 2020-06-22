- Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto
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- Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto

- Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto Fransa'nın başkenti Paris'te özel araçla ulaşım hizmeti veren 200 şoför, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun bazı cadde ve bulvarları bisiklet, taksi ve belediye otobüsü dışındaki araçlara...

22.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:09

- Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te özel araçla ulaşım hizmeti veren 200 şoför, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun bazı cadde ve bulvarları bisiklet, taksi ve belediye otobüsü dışındaki araçlara kapatması nedeniyle protesto gerçekleştirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te özel araçla ulaşım hizmeti veren 200 şoför, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu protesto etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. Şoförler, Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla kentte bazı cadde ve bulvarları bisiklet, taksi ve belediye otobüsü dışındaki araçlara kapatma kararına karşı omuzlarında taşıdıkları tabutla protesto gerçekleştirdi. Louvre Müzesi ve benzeri tarihi yerlerin bulunduğu çevredeki yolların özel şoförlü araçlara kapatılması nedeniyle araç sahipleri, mesafenin uzadığını belirterek gelir kaybı yaşadıklarını ifade etti. Gösteriye katılan şoförler 15 dakikada Louvre Müzesine gidilen yolun kendilerine kapatıldığını, alternatif yolu kullanmaları halinde ulaşımın 35 dakika sürdüğünü ifade ederek müşteri kaybı yaşadıklarını dile getirdi.

Şoförlerden biri, "Başkan Hidalgo bu tutumuyla biz özel araçlı şoförleri açlığa mahkum etmek istiyor. Müşterilerimizin bizleri tercih etmesi için krediyle aldığımız lüks araçlarımız var. Haliyle bunu alırken çoğumuz kredi kullandık, kredimizi ödeyemez duruma geldik" dedi.

Özel araçlı şoförler arasında yer alan İmdat Kocahıdır, "Bütün sokaklarımız kapalı ve çalışamıyoruz. Paris Belediyesinin almış olduğu kararla Paris'in en büyük yolunu kapattılar. Biz şu an çalışamıyoruz. O yolları kullanamıyoruz. Burada hakkımızı savunmaya geldik. Şu an aşağı yukarı 400 arabaya yakınız. Bırakmayacağız bu işi" şeklinde konuştu.

- Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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